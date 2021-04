Vlna vydání kuchařských knih už slábne, herci a zpěváci, kteří se naučili vařit a dobře radit a rádi si přitom nacpou břicha, už veškeré své recepty svěřili veřejnosti. A kdoví, možná se ve svých pracích inspirovali a poučovali starými knihami o vaření. Ty ohmatané a poslepované publikace působí tak nějak roztomile, dokonce občas vtipně a mimořádně chutně, že se občas čtenářům při čtení mezi řádky začnou sbíhat sliny. Dnes se hospodyňky od rozpálené plotny, kde topily dřevem, posunuly k indukčním deskám a mikrovlnkám a drží se plynových sporáků. Jejich tváře už nejsou tak rozpálené ohněm jako kdysi, dopálí je leda tak roztěkaný manžel, který umí každé jídlo spolehlivě připálit.

Malou ukázku starých kuchařských knih přinese Galerie Záliv Lázně Bechyně (až to půjde), kde nepřehlédněte texty titulní strany. Už ty jsou vtipné. Z knih se dále dozvídáme, jaké měchačky a kvedlačky na co používat, do jakých hrnců vkládat maso a do jakých zase zeleninu, který pekáč připravit na husu a kde to svědčí buchtám a v čem se usmaží skvělá volská oka. Nádobí už tehdy bylo důležité. A také zvíme, jak zavařovat ovoce do sklenic, aby přežilo v nezměněné podobě řadu let a že odborně zpracovaná marmeláda neztratí nic na své přitažlivosti ani po čtvrt století při správném skladování. Před mnoha roky nebyl cukr prohlašován za jed, naopak kraloval a byl doporučován a tlouštíci se vůbec neřešili, jejich kyprá těla se pyšně nosila ulicemi a nešidila o deserty. Ve starých knihách nenajdeme recept na jídlo, po kterém se nepřibírá, naopak. Pravda, zdraví prospěšná jídla se tam doporučují, ovšem to musí mít člověk něco vypěstováno doma na záhonech. V knihách se totiž často doporučuje: vytrhejte a operte čerstvou mrkev, přineste si ze zahrádky kopr a nadrobno pokrájejte, rajčata na lečo sklízejte, až jsou hodně měkká…

Závěrem něco pikantního ze soukromého kuchaření některých Osvětářů jihu, kteří výstavu připravují. Tajemník Josef Štefl kuchtí skvěle a vůbec nepřipaluje, předseda Zdeněk Smolík jen tak trochu u plotny vypomáhá a Pavel Šmidrkal? Ten nic, jen překáží u kuchyňské linky. Ale pokud jde o konzumaci jídel, pořadí je opačné!

Pavel Šmidrkal za spolek Osvětáři jihu