Může to být podobně, jako to udělalaVeronika Fialová z Vimperku

Úlovek: Kapr obecný 95 cm, 15,2 kg

Místo: Lipno nad Vltavou

Doba zdolávání: 30 minut, ryba vrácena vodě



„Před dvěma lety můj manžel chytil svou vysněnou štiku, která měřila 123 cm. Je to pro mě Pan rybář, a když jsem si udělala rybářský lístek, začali jsme jezdit na ryby pod bivak. Nejvíce mě baví chytat kapry, a proto jsem si přála, aby mi zabrala taky pořádná ryba. Po dvou letech se mi to splnilo. Nevěřila jsem svým očím, když jsem kapra zahlédla ve vodě a manžel byl nadšený, že jsem dokázala rybu zdolat. Kaprovi jsem dala pusinku a pustila ho zpět do vody,“ napsala nám ke svému úlovku Veronika Fialová.

