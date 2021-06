Sobotní večer v Soběslavi byl ve znamení rockové hudby.

Rocková sobota v Soběslavi | Foto: Stanislav Tošner

V kempu TJ Spartak Soběslav hrála skladby šedesátých a sedmdesátých let hudební skupina Popřechodu z Tábora. V repertoáru kapely jsou nejen starší sedmdesátkové pecky od Santany, Geryho Moora přes ZZ Top a Pink Floydů, ale pouští se i do vážnějších akcí jako Metallica, Lenny Kravitz, The Dead Daisies nebo pořádný rockový cover od Depeche Mode.