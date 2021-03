Slyšeli jste o novém fenoménu Clubhouse? Nová hvězda sociálních sítí sotva vyšla, už skomírá!

Clubhouse je nová sociální síť, kde lidé vytváří různé místnosti a zaobírají se určitým tématem. Probírá se úplně všechno, politika, zdravé stravování, fitness, ekonomika, sport,.. prostě všechno, na co si vzpomenete. Na to, abyste mohli používat Clubhouse, však potřebujete zařízení se systémem ios, tedy zařízení od společnosti Apple. Navíc, abyste vůbec mohli vstoupit do této aplikace, musíte dostat pozvánku. Tu dostanete od jiného uživatele, který už Clubhouse má. Poté, co se i vy stanete členy této aplikace, můžete pozvat i další lidi. Má to ale jeden háček, můžete rozeslat pouze dvě pozvánky.

Tak a jsme v aplikaci.. celkem fuška. Museli jsme si koupit zařízení od společnosti Apple a ještě k tomu znát někoho, kdo aplikaci používá a ještě nestihl odeslat své dvě pozvánky. Základní princip Clubhousu je založen pouze na hlasové komunikaci (audio chat). Lidé se připojují do různých místností (veřejné nebo privátní) a mají roli buď moderátora, nebo posluchače. Samozřejmě, že i „posluchači“ můžou vstoupit do debaty (nebo monologu) moderátora, ale pouze za předpokladu, že jim to moderátor umožní.

Na podzim získával Clubhouse na popularitě a měl až 2 miliony aktivních uživatelů. Objevili se tam i významná jména jako Elon Musk, Bill Gates, Oprah Winfrey a z českého prostředí Dominik Feri nebo Karel Kovář (influencer, vystupující pod jménem Kovy). Rozmáhaly se ale i určité formy zneužití, obtěžování, antisemitismus nebo vytváření místností s tím, že to povede známá osobnost. Uživatelé si změnili jména, pod kterými vystupovali, a pomocí určitých změn a aplikacích v počítači vytvořili takovou kulisu, že nebylo možné rozeznat, jestli se jedná o podvrh, nebo ne. Na podobné situace upozorňovala ve svém vánočním poselství britská panovnice Alžběta II. Šlo vlastně o královnin deepfake, upravené video, kde královna říká věty, které přitom ale nikdy nevyslovila.

V poslední době popularita Clubhouse slábne. Místností je čím dál méně a aktivních uživatelů ubývá. Je možné, že po vytvoření androidové verze ohlas této sociální sítě opět vzroste. Ale v této chvíli se jen zřídkakdy objeví místnost, která by rozebírala něco smysluplnějšího než novinky a drby ze světa českého bulváru.

Michaela Kočendová