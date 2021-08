Už jste viděli táborské nosály? Návštěvníci zoo je rádi fotí a pořizují s nimi videa.

Nosál červený v pařezu v táborské zoo. | Foto: Archiv Zoo Tábor

Nosálové z táborské zoologické zahrady jsou velmi hraví. Spoustu času tráví prolézáním všeho, co ve svém výběhu prolézt mohou. Často to vypadá, že se ani nikdy nezastaví. Návštěvníci zoo je proto mají velmi rádi, protože kromě krásných fotek mohou natočit také zajímavá videa. Občas nosál při svých hrátkách zaleze i do díry v pařezu a jen tak vykukuje. Vypadá to, jakoby si s ošetřovateli nebo návštěvníky hrál na schovávanou. Ale dlouho ve svém úkrytu nevydrží. Stačí, když ucítí jídlo. To pak ze svého úkrytu vyletí rychlostí blesku.