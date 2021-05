Puma Líla je plachá dáma. Když ale vylezou teplejší paprsky, vydává se ven, po svém výběhu v táborské zoo.

Puma Líla se začala opalovat a když má náladu, předvede svou ladnou krásu návštěvníkům. | Foto: Anna Kostohryzová

Puma Líla z táborské zoologické zahrady se chová jako pravá kočičí dáma. První teplejší sluneční paprsky ji přiměly opustit své útulné zázemí v ubikaci a stále častěji vyrážet na procházky po svém velkorysém venkovním výběhu. Jako by se snažila trochu se před příchodem léta ještě opálit. Pro návštěvníky je to jedinečná možnost, kdy mohou tuto jinak spíše plachou kočkovitou šelmu obdivovat. Pokud se Líle zalíbí, nemá problém zaujmout postoj modelky a chvíli fotografům zapózovat. Ale pozor, pokud se jí někdo nelíbí nebo se jí dokonce pokusí vylekat. To své rozčilení dokáže dát hodně hlasitě najevo. Hlavně pozdě večer nebo brzo ráno se z ní stává nefalšovaný lovec, který dokáže na útok ze zálohy číhat i dlouhé desítky minut.