Policejní statistiky hovoří jasně – v zimních měsících jsou vloupání do víkendových chat mnohem častější než během letní sezony. Během loňského ledna byl počet krádeží dokonce o 50 % vyšší než v srpnu. Zloději ovšem v zimě nehledají jen snadno zpeněžitelné cennosti, ale i útočiště před nepříznivým počasím nebo zásoby jídla. Krádežím a škodám na majetku, které vloupáním nenechavci způsobí, přitom můžete předejít vhodným zabezpečením.

Chaty a chalupy kontrolují i policisté. | Foto: Externista VLM

1. Odvezte, co můžete

Nezvládli jste před začátkem zimy odvézt z chalupy všechny věci? Napravte to a drobnější cennosti rozhodně v chalupě nenechávejte. Elektronika, oblečení, nářadí – to vše mohou zloději velmi snadno a rychle zpeněžit v nejbližší zastavárně, a je jen malá šance, že se s ukradenými věcmi znovu shledáte. Pokud přesto nemáte v bytě dostatek místa, snažte se cennosti na chalupě alespoň skrýt z dohledu. Sundejte ze stěn obrazy a dejte je ke zdi, elektroniku schovejte pod starou deku nebo do uzamykatelného boxu, se kterým si zloděj jen tak neporadí. Snažte se, aby při pohledu oknem dovnitř nebylo na první pohled vidět nic, co by nezvaného návštěvníka zaujalo.