Tato dlouholetá spolupráce probíhá tak, že děti z šesté třídy začnou v rámci vyučování docházet dvakrát měsíčně do našeho Domova, kde tráví čas s našimi seniory – besedy, přednášky, vědomostní hry a soutěže, vyrábění, výlety, asistence seniorům při různých činnostech. Takto vzniklý vztah pokračuje až do deváté třídy těchto žáků. Když opouští základní školu, uspořádáme společnou slavnost, na které se rozloučíme a na oplátku zorganizujeme odcházejícím žákům nějakou zajímavost (například půjčení elektrokoloběžek) a odměníme je sladkostí. Další školní rok pak přijdou noví sedmáci. Mnozí z žáků, kteří touto formou spolupráce prošli, se nám vrací v létě na brigády nebo jako studenti sociálních či zdravotních oborů na praxi.

Právě mezigenerační spolupráce byla v době pandemie nejvíce ohrožena. Na celý rok jsme vzájemné potkávání museli v rámci protiepidemických opatření přerušit. A vůbec jsme nevěděli, jestli se nám ještě povede v tomto duchu pokračovat.

S uvolněním protiepidemických opatření nám svitla naděje, naděje na návrat k našim běžným aktivitám, naděje na návrat k normálnímu životu. V letošním školním roce nám končí základní docházku ti „naši“ žáci, opouštějí základní školu a půjdou dál do života. K naší obrovské radosti se podařilo uspořádat poslední společnou akci, poděkovat dětem a popřát jim hodně štěstí do života. A také společně konečně oslavit právě výhru v soutěži Deníku! Užili jsme si krásné dopoledne v naší zahradě, odpoledne grilování a společné loučení. Děti upekly seniorům koláčky, zahrály na kytaru a zazpívaly. My jim na oplátku dali malý dárek na památku a jako bonus jsme pro ně uspořádali zábavné odpoledne se zapůjčenými elektrokoloběžkami. Děti je opravdu ocenily a věříme, že si jízdu na elektrokoloběžkách řádně užily.

Chtěli bychom i touto cestou poděkovat všem žákům 9. třídy Základní školy Horní Planá, poděkovat panu učiteli Mgr. Ivo Černému a paní ředitelce Mgr. Evě Dlouhé za jejich podporu vzájemné spolupráce. Věříme, že ani pandemie nezničí tak přínosné aktivity, jako je právě propojování generací. Těšíme se již na naše nové žáky, na nové zážitky, na běžný život.

Ing. Bc. Renata Březinová

ředitelka

Domov důchodců Horní Planá