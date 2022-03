Podle jedné z organizátorek sbírky Terezy Matějkové se v Bechyni vybralo přibližně 280 krabic darů, tj. 3,5 tuny věcí. "Napočítali jsme až deset tisíc respirátorů, dále tam byly hygienické potřeby, čistící prostředky, gely na ruce, roušky, rukavice. Lidé přinesli hodně dámského a dětského oblečení, které jsme protřídili. Přijímali jsme teplé oděvy, pak jsme začali brát také jarní, protože uprchlíci sem přijíždějí v zimním oblečení a další s sebou většinou nemají," vysvětluje Tereza Matějková. Lidé darovali také cestovní postýlky pro děti, deky, spacáky, stany či polštáře. Přinesli také powerbanky, monočlánky, svítilny. "Sbírali jsem i léky na bolest a zažívací obtíže, dále lékařský materiál jako obvazy a náplasti. Naplnili jsme bednu autolékárniček, které se vejdou do batohu," přibližuje Tereza Matějková. Hodily se taktéž potraviny pro dospělé a pro děti sunary a sušená mléka nebo dětské výživy. Do sbírky se započítala také samostatná sbírka z Chotovin, kterou organizátoři z Bechyně dále odbavovali.

"Mohu za všechny říct, že jsme nečekali, že by lidé přinesli tolik věcí. Trochu nám to zkomplikovalo odvoz, který se musel rozdělit do dvou dní. Máme ale radost, kolik se toho vybralo," nechala se slyšet Tereza Matějková, která dárcům děkuje.

Spoluorganizátory akce je organizace Silicon Hill ze strahovských kolejí ČVUT, kam v pondělí 7. března část sbírky Tereza Matějková vezla. Odsud podle Terezy Matějkové budou dary distribuovány na ukrajinské hranice a do měst, kde jich je potřeba, stejně tak příchozím válečným uprchlíkům do České republiky.

Další část sbírky zajišťuje 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, která komunikuje s ambasádou a velvyslanectvím a ví tak, co je potřeba.

Poslední číst darovaných věcí zůstala v Bechyni k dispozici ukrajinským rodinám. "První várka už byla distribuována," uvádí Tereza Matějková. Hodila se do ubytovacích zařízení pro uprchlíky v Bechyni, ve Hvožďanech a Dobronicích. "Když něco zbylo a lidé si to nerozebrali, uložili jsme to k dispozici dalším příchozím," vysvětluje organizátorka.