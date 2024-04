V nadějkovské Čajovně Na stezce se první sobotu po Velikonocích, tedy 6. dubna bude konat beseda s fotografkou a cestovatelkou Hanou Bendovou. Za pozvánku děkujeme Olze Černé.

Beseda s fotografkou a cestovatelkou Hanou Bendovou o Skandinávii. | Foto: Se souhlasem Olgy Černé

Vydáme se s ní do Skandinávie. O své přednášce, kterou nazvala Kungsleden – putování za polárním kruhem, Hana Bendová říká: „Vydejte se se mnou na bezmála 500 km dlouhou stezku severním Švédskem. Vezmu vás do míst, kam nevedou silnice a nesahá mobilní signál. Tam, kde už jen polární lišky dávají dobrou noc. Co všecko se dá na takové cestě zažít? Jak jsem ji sama jen s krosnou na zádech vůbec přežila? A jak dopadl můj výstup na tamní nejvyšší horu? Přijďte si to vše poslechnout a prohlédnout na fotkách na mé nové cestovatelské přednášce. Zažijte se mnou tohle dobrodružství i vy!“

Začínáme jako vždy v 17 hodin v nadějkovském kině.

Po přednášce, asi v 19 hodin, navážeme valnou hromadou spolku Zachovalý kraj, na kterou zveme nejen členy spolku, ale všechny, kdo by jeho činnost chtěli jakkoli podpořit.

Olga Černá