Koloběžkový závod Grand prix ovládla poslední červencový víkend Bechyni.

V Bechyni závodili na koloběžkách a podobných strojích v kostýmech. | Foto: Pavel Šmidrkal

Letošní 49. ročník se vyřádil po loňské pauze ve všech směrech. Pestré kostýmy, vynalézavé stroje, nabušení závodníci. Pod úmornou oblohou, v polevě žhavého slunce, si mnozí jezdci v kopci kolem zámku sáhli až na dno svých sil. Ale co bylo hodné obdivu, vyznamenaly se i ženy, které svým výkonem mnohých chlapům daly co na frak. Medaili za dobrovolné lopocení na trati si zasloužil každý účastník, neboť už jen postavit se na start s malým strojem nebo pohánět vlastní silou koloběžkový autobus, to chtělo kus odvahy. Podívanou za všechny prachy staly se roztodivné kostýmy, z nichž mnohé byly přítěží v pohybu a v cíli by se daly ždímat. Tahle výstřední sportovní soutěž spojuje lidi, neboť je bystře vtipná a při své dlouhověkosti stále plná svěžesti a novinek. Padesátiny má za dveřmi a příprava na ně začíná v dílničkách kutilů už dnes.