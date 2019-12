Tři školou povinné dívčiny se rozhodly po letech v obci Roudná obnovit předvánoční tradici chození Barbor.

Tři dívky po letech v úterý 3. prosince vyšly v obci Roudná v kostýmech svaté Barbory, aby tak obnovily tradici. | Foto: Kateřina Menglerová

A tak se Vanda, Valentyna a Viola Kovářovy v úterý 3. prosince oblékly do bílých šatů, obličeje zahalily do záclon a s košíkem s balíčky, vařečkami a nařezanými třešňovými větvičkami vyrazily do tmy.