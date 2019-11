Po návratu sestříhali desítky hodin záznamů a zrodil se dokument nebo spíše komentovaný deník z cesty, který viděly už tisíce lidí. V pátek 8. listopadu večer s ním přijeli do Komunitního centra Roudná, kam se na něj přišlo podívat na sedmdesát lidí. Někteří už podruhé či potřetí.

Během 31 dní ujela trojice na motorkách 8300 km, vlakem 1600 km a letadlem zdolala dalších 10800 kilometrů. Bajkal, do kterého se vlévá 336 řek a potoků se jim podařilo objet asi ze dvou třetin. V dokončení cesty jim zabránily právě rozvodněné přítoky, které nešlo objet ani na ničem překonat. „A čekat týden nebo dva než opadnou, jsme nemohli,“ vysvětlil Radovan Čech.

Trojice už má za sebou výpravu do Maroka, Kyrgyzstánu a Kazachstánu. Letos si motorkáři dali pauzu, ale už se rodí plán na příští rok. „Chtěli bychom celou cestu zvládnout bez vlaků, letadel, přívozů a převozů, spolehnout se sami na sebe, protože při transportech vždy vznikly nějaké problémy. V hlavě máme Blízký východ. Přes Balkán a Turecko do Íránu, objet Perský záliv a okolo Afghánistánu nahoru. Tam se rozhodneme, jestli pojedeme dál přes Kavkaz,“ nastínil budoucí plány Radovan Čech. „Zní to hezky, ale uvidíme, jaká bude skutečnost. V tomto případě bude hodně záležet na aktuální politické situaci,“ doplnil Michal Voborský.

autor Kateřina Menglerová