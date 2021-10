I když má akce v názvu slovo běh, sport rozhodně nebyl její jedinou náplní. Na návštěvníkyčekaly i různé atrakce, zejména děti se mohly vyřádit na skákacím hradě, poskládat si Večerníčkovu čepičku a díky Lesům ČR se hravou formou seznámit se stromy z českých lesůnebo s rybami žijícími v našich rybnících. Dorazili sem také známí králíci z klobouku, Boba Bobek. Do Týna je poslala Česká televize. Své běžecké umění sice králíci nepředvedli, ale rozcvička před závody jim šla stejně dobře jako ve známém večerníčku.

Krásné počasí, pozitivní atmosféra a běžci, kteří v duchu fair play neváhali obětovat svůj sportovní výkon pro pomoc druhému – tak by se dal v kostce shrnout letošní ročník Rodinného běhu pro dobrou věc, který se na okraji Týna nad Vltavou běžel už popáté. Dorazilo na něj přes 200 lidí, z toho 150 se jich postavilo na startovní čáru, aby změřili síly naněkteré z tratí. Vybrat si mohli z 3 nebo 5 kilometrů, na nejmenší děti čekala trasa o délce 500 metrů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.