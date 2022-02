Své fotografie nám zaslala také paní Marie Pavelkováz Olšovce: „Humplíkův kopec byl v intravilánu, téměř naproti základní škole, my děti jsme to měly blízko, tak na kopci bylo přes týden po škole plno a živo. Nacházel se mezi zemědělskými usedlostmi. Obě dnes už nejsou, stejně jako ten kopec. Byl srovnán a na jeho místě byl postaven rodinný dům,“ popisuje své vzpomínky.

Pan Miroslav Kozelský zase vzpomíná na lyžařský kurz s gymnáziem: "Lyžařský kurs gymnázia ze Zábřehu na Moravě na chatě Návrší v roce 1965. Na fotografii jsem s "Kimem" Novákem, což byl syn šéfa chaty na Kralickém Sněžníku a kabaretiér. Přes zimu pomáhal tátovi na chatě a psal. Když slezl sníh, on učinil totéž a odebral se do Karlových Varů, kde provozovali s kamarády KOČovný KAbaret KOČKA a s maringotkou o prázdninách šířili kulturu po Čechách."

Dětské zimy a protahování silnic za dob bez sypačů si připomíná i Marie Ženatová: "Brzy ráno za úplné tmy jsem na sebe dala co nejvíce oblečení a už stála ve dveřích maštale, které na mne dýchlo teplem koní. Nabalený tatínek měl na sobě kabát, podšitý králičími kůžkami, koně přehodil houněmi a a z obou stran zavěsil rolničky. Já jsem měla menší podložku z kozí kůže, která se vešla vpředu na špičku pluhu, kam jsem se dobře vešla stočená do klubíčka. Pluh byl přimrzlý, povel "Vijóó" se musel opakovat dvakrát.

Kolos se rozjel a tatínek - v rukách otěže - šel rozvážným krokem vedle roztaženého pluhu. Všechno kolem nás bylo panensky bílé, místo rybníčku bílá pláň. Koně našlapovali tiše, sníh občas zavrzal pod těžkými botami - filcáky tatínka. Padaly drobné sněhové vločky a občas mi nějaká spadla až do oka. Krajina kolem byla úplně jiná v bílém světle měsíce, a když jsme přijeli do lesa, už jsem se začínala i bát.

"Prrr," tatínek zastavil a povídá: "Mosiš slizt z ploho, zmrzla bes… Mosiš jit pěške jako já, ale za plohem…" řekl mi horáckým nářečím.

Poslušně jsem slezla a skutečně cítila celé tělo ztuhlé. Tatínek dal každému z koní skývu chleba, kterou vytáhl z kapsy, a po chvíli povel: "Vijóó, zaber Šemiko a Ado…" Občas jsme stáhli jednu stranu, druhou, ale pak už zase roztáhli těžká břevna. Teď přišlo místo, kde byly hromádky škváry, aby si někteří řidiči sami - kdyby nemohli projet a klouzalo jim to - mohli posypat cestu.

Uslyšela jsem zavolání: "Kdebe to koně do kopečka nehotáhle a ploh začal cófat, hotiké pryč a skoč doprava." Nestalo se tak, koně to vytáhli, ale oči byly stále na stopkách - aby koně někde nesjeli do patníku u cesty. A já se už víc začínala bát sama vzadu a vyděšeně se v duchu modlila - Andělíčku, můj strážníčku… Už jsem nemohla, cítila jsem, že už se potřebuji položit na sníh a zavřít oči…

Tatínek se naštěstí otočil a uviděl mne, jak sotva jdu. Zastavil koně, vzal mě do náruče a znovu položil na malou podložku u špičky pluhu a zabalil do kozí kůže.

Už jsem viděla vršky dřevěných zábran proti sněhu, pak po obou stranách vršky vzrostlých stromů třešní a to už jsem viděla, že se blížíme k vesnici. A stromy obalené krásnou jinovatkou a sněhem jakoby mi šeptaly - zavři oči, teď už můžeš.

Doma mne tatínek ani nesvlékl, jen zul boty, položil do peřin, abych rozmrzla, a jen tiše řekl: "Vodpočni si a ať se tě něco pěknyho zdá, autobus ož bode muct projet…"

