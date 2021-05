Jaro opět postoupilo a přineslo nám další atraktivní rostlinu, která upoutá svým zajímavým vzhledem. Jedná se o řebčík kostkovaný (Fritillaria meleagris), příbuzného známějšího řebčíku královského (Fritillaria imperialis). Řebčík kostkovaný je rostlinou z čeledi liliovitých. Planě roste v jižní a střední Evropě. V České republice se ve volné přírodě vyskytuje velmi vzácně a patří mezi ohrožené druhy. Jeho kultivary se často používají v okrasném zahradnictví.

Začíná se nám probouzet i naše genofondové rozárium, které bylo spolufinancováno z dotací města Tábora. Rozhodli jsme se specializovat na odrůdy vzniklé na území ČR a SR. Pokud počítáme jen ty růže, u nichž byl uveřejněn popis, je to za sto let skoro 400 růží českých a 200 slovenských. Tedy stále příliš mnoho pro jednu výsadbu. Rozhodli jsme se proto specializovat na růže jen vzácně pěstované a mizející; dále pak na odrůdy vzniklé v jižních a jihozápadních Čechách. Není to záležitost jen sbírková, ale dovídáme se při práci s růžemi i ledacos o šlechtitelských a pěstitelských postupech našich předků, o tvorbě jmen růží, o tom na kterých světových výstavách získaly významné pocty. Z ryze praktického hlediska můžeme s těmito odrůdami (pokud je dobře poznáme) pokračovat v dalším šlechtění. Rozárium v naší botanické zahradě je svým pojetím ojedinělé. Uvidíte zde růže, které nejsou v běžném prodeji, ale přes Rosa klub ČR se o nich můžete dozvědět více a můžete je i získat do své zahrady a těšit se s nimi.



Ing. Žaneta Šišková

Vedoucí Botanické zahrady při VOŠ a SZeŠ Tábor