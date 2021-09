Třetí podzimní týden trávíme opět pár dní u tety a strejdy na jihu Čech. Využíváme krásného slunného poledne a vyrážíme na procházku do samotné Třeboně. Je pondělí, tudíž není možné absolvovat prohlídku zámku, ale zdejší historický skvost jsme již dříve navštívili a tak si spíše užíváme pohody na poklidném náměstí a ve zdejším parku.

Na udržovaném náměstí je poměrně klid, potkáváme jen pár cyklistů, je znát, že turistická sezóna pomalu spěje k závěru. Nicméně stále je možno u stánku si vybrat z několika druhů trdelníků a dalších dobrot či se zastavit v některé z mnoha restaurací na pivko a nějakou tu rybí dobrotu. Z parku míříme okouknout rybník Svět a procházíme se chvíli po jeho hrázích, u zastávky parníku se bavíme pohledem na maminku s dcerkou krmící racky. Cestou zpět míjíme známý pivovar Regent a dle tabule před vchodem se narychlo rozhodujeme, že bychom rádi viděli, kterak se zde to dobré pivo vaří. Vcházíme tedy do prodejny a okamžitě se nás ujímá milá paní, jen se smutkem v hlase dodává, že pondělní prohlídka v 15h je plná, ale že rozhodně můžeme přijít v úterý. Ochotná paní nám navíc dle našich požadavků namíchá dárkové balení třetinek zdejšího moku a my spokojeně odcházíme těšíce se na úterý, kdy se dostaneme dovnitř samotného pivovaru a do jeho sklípků.

V úterý natěšeni dorážíme, vstupujeme do vchodu ke kase a namísto vlídné paní zažíváme nepříjemné překvapení. Prodejkyně za kasou v klidu vymačkává dál čísla svého mobilu, na nás se ani nepodívá a při manželově žádosti o prodej vstupenek na prohlídku v 15 h ani nezvedne oči a jen odsekne, že prohlídka není, není průvodce. Chvíli postáváme doufajíce, že se dozvíme více, nicméně paní se konečně dovolá a začne švitořit do telefonu. Jak se vede Milušce na druhé straně už jsme se nedozvěděli, zklamaně odcházíme, další dárkové balení, které jsme původně plánovali ještě dokoupit, už nechceme.

Náladu nám spravila až skvělá hodinka plavání a dovádění ve zdejším slanou vodou napuštěném bazénu uvnitř lázeňského areálu Aurora. Sem se jistě rádi vypravíme i příště.

Monika Šavlová