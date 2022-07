Já už končím, letos to organizuju naposled, prohlásil o půlnoci v sobotu 17. června u dřevěného stolu sálajícího vůní klobásy a piva, legendární zakladatel Bumbácovy struny (odvinuté z dávné Bechyňské struny) Petty Rypl. Člen kapely Pátá Míle a doplňovač dalších tří skupin, který už před 55 lety ohromoval školní dívky hrou na kytaru a zpěvem. Dnes tenhle ostřílený čundrák, nasycený čmoudem nehasnoucích ohňů a obdařený talentem od Boha, střídá bendžo a foukací harmoniku s takovou jistotou a samozřejmostí, jako se sportovní cyklista opírá do pedálů.

Jenže takhle pohřebně by neměl mluvit šéf úspěšné folk country přehlídky kapel v Raděticích. Porozuměl si s místním starostou Františkem Radvanem, který s nápadem znovu obnovit Bumbácovku přišel, neboť jako mladý kluk rád chodil na starou plovárnu v Bechyni. Nadšení obou tahat za jeden konec provazu stejně jako nádherně pracovití lidé z Radětic přesvědčili i počasí. Podpora ze strany obce byla výborná a to se promítlo i do nálady diváků, které k potlesku vyhecovaly kapely: Kamarádi z pískoviště a Hastrmani (Písek), Velký Hořký (Kutná Hora) nebo Countryo.

Kamarádi z pískoviště, kteří už dávno vyměnili bábovičky za hudební nástroje, navíc skvěle ovládané, přiložili na společný táborák pěknou porci dřeva. Na jejich úspěchu se vydatně podepsal i hlas zpěvačky, co vykvetl libozvučně a vznášel se pod blankytnou oblohou zdobenou útržky beránčí srsti.

Velký Hořký je dítě Honzy Ingra, kamaráda propadlého muzicírování, hraní a skládání písní, který se drží nástrojů už dlouhé desítky let a bez hudby by vyschnul jako strom s podťatými kořeny. Kantor Ingr nepůsobí jako hudební profesionál, on jím skutečně je.

Diváci také mile překvapili. Jedna velká parta přelévající se pod společnou střechou z celtoviny z místa na místo, objímající slovy uznání všechny hráče a zpěváky.

Radětice to letos vyhráli, v tom pravém i přeneseném významu slova, neboť muzika stékala po zdech chalup, dosedala na střechy a vlévala se do zahrad a srdcí posluchačů.

Pavel Šmidrkal, Osvětáři jihu