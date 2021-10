Zdokonalovací výcvik jednotek EOD (Eplosive Ordnance Disposal) se letos konal bez mezinárodní účasti. Zato se do scénářů v mnohem větší míře zapojili i specialisti EOR (Explosive Ordnance Reconnaissance). „Pohybují se s jednotkou v první linii. Jejich úkolem je rozpoznat a potvrdit nějakou hrozbu, může se jednat i o nástražný výbušný systém (IED – Improvized Explosive Device). Pokud na něco takového narazí, přichází pak na řadu pyrotechnik,“ popsal úlohu v celém procesu náčelník skupiny přípravy EOD specialistů kapitán Tomáš Labuda. Zároveň doplnil, že díky zapojení EOR týmů se rozehry scénářů mnohem více podobají realitě. „Jde o to, aby si tým pyrotechniků zvykal i nato, že ne všechny informace dostane z operačního střediska, ale dozví se je rovnou od jednotek z pole,“ uvedl.

Další pomocníkem pro identifikaci hrozeb jsou i vojenští psi. „Učíme se tady obě strany. Pyrotechnik vidí případy, kdy se pes může využít. Na druhou stranu pro nás je to velká zkušenost i z hlediska toho, na co se zaměřit při výcviku, co se může hodit do praxe,“ vysvětlil přínos Minigatoru praporčík David Pavlíček, starší instruktor výcviku na úseku speciálních prací z Centra vojenské kynologie Chotyně. Podle něj je pravidelný trénink, stejně jako u vojáků, podmínkou úspěchu. „Aby ten pes a psovod byly sehraná dvojice, tak se pořád učí, je to všechno o zkušenostech. Cvičíme je, aby byli v rámci hry schopni rozpoznat určitou pachovou stopu – třeba výbušninu. Tím pomůže pyrotechnikovi určit polohu hrozby,“ vysvětlil David Pavlíček.

Během cvičení si 10 týmů mohlo vyzkoušet více jak 15 různých situací, které by se mohli skutečně přihodit. „Tady v té rozehře jsme na území Kosova, kde se schyluje k civilní válce. Takticko-operačním centrum poslalo EOD tým na zásah k možné výrobně po domácku vyráběných trhavin. Tým vyhodnotil hrozbu, identifikoval výrobnu, v jakém stádiu se nachází a teď aplikují procedury, aby tu situaci správně vyřešili,“ upřesnil jeden ze scénářů rozhodčí ze 153. ženijního praporu rotmistr Michal Koriťák.

Právě v této situaci se vedoucí pyrotechnik týmu rozhodl využít jedno z mnoha speciálních zařízení určené pro EOD, a to měřící přístroj Gemini. Dokáže diagnostikovat, jakou daná nástraha obsahuje výbušninu. „Když to řeknu zjednodušeně, přístroj prosvítí obal laserem a řekne vám, co to obsahuje. My už pak víme, že to není např. cukr, ale opravdu výbušnina a že tuto hrozbu musíme zneškodnit,“ vysvětlil použití velitel skupiny roty EOD.

Příští rok by se měli cvičení Minigator zúčastnil i koaliční partneři, pokud to epidemiologická situace ve světě dovolí.

kpt. Zuzana Králová