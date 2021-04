„Tento kurz je prakticky ten samý, který pořádáme u nás v České republice. Když se vytvářel pro naše podmínky, vycházel z drtivé většiny právě z americké koncepce. Rozdíly se tam ale samozřejmě najdou, i když výstup – tedy pyrotechnik EOD – je v obou dvou případech stejný,“ přiblížil hlavní pojetí EOD kurzu Michalka.

Během studia musel projít několika fázemi výuky, které byly pokaždé zakončeny jak teoretickými, tak i praktickými zkouškami. „Největší rozdíly mezi naším a americkým pojetím výuky vidím například v tom, že téma improvizovaných výbušných systémů se probírá jen okrajově a bez praktických zásahů, protože si Američané hlídají své know-how a nechtějí ho takto masivně šířit. Na druhou stranu s biologickou a chemickou municí jsme dělali naprosto všechno,“ shrnul různé úhly pohledu na výuku nadporučík.

Velké plus vidí také v další fázi kurzu, ve které probírali leteckou munici. „Měli jsme k dispozici celou škálu letounů i letadel jako letouny F/A-18 SuperHornet, A-10 Thunderbolt nebo vrtulníky AH-64 Apache, Mi-24, takže jsme si mohli osahat celý proces od začátku až do konce, včetně initial procedures na pylonech nesoucích munici přes zajišťování munice na letounu až po odstranění veškerých výbušných rizik v rámci celého letadla. U nás si to vyzkoušet nelze, jelikož celá letadla nemáme jednoduše dispozici.“ Zástupce velitele roty EOD navíc dodal, že díky tomu získal i oprávnění pracovat s řízenými střelami, jako jsou AIM-9 Sidewinder nebo AIR-120 AMRAAM. Tento mezinárodní certifikát může využít při zahraničních operacích typu air policing, které se organizují v současné době např. v oblasti Litvy nebo Estonska.

Základem celého studia v Americe je dobrá znalost anglického jazyka. „Není to o tom, jen se domluvit. EOD problematika v sobě zahrnuje celou řadu specifických výrazů a pojmů, které se opsat nedají a musíte se je prostě naučit. Je to o to náročnější, že jste tam jediný Čech, nemáte možnost někoho požádat, aby vám vysvětlil, co jaké slovo nebo zkratka znamená. Musíte to prostě nějak pochopit,“ popsal jazykovou náročnost Michalka. Podle něj byly velkým stresorem kromě angličtiny i postupové zkoušky, kterých za celé studium zvládnul projít okolo třiceti pěti. I tady můžeme vidět rozdíly mezi českým a americkým přístupem. Oni se při hodnocení řídí striktně tabulkami, co musíš a co nesmíš dělat a drží se toho zuby, nehty. Zatímco v Čechách se nad tím umíme zamyslet. Když někdo postupuje nestandardně a není to v rozporu s bezpečností či s jinými hodnocenými faktory, tak to uznáme.“ I přes všechny překážky byl Michalka nejlepším studentem tohoto ročníku a získal ocenění „Student of Honor“ s průměrným výsledkem 96% ze všech testů.

Celý kurz se nesl ve znamení koronavirové krize. I z toho důvodu nastoupili do učební skupiny pouze 3 posluchači. Běžně se počet studentů pohybuje kolem 15. „Společně se mnou nastoupil Japonec a Saudský Arab. Protože nás bylo opravdu málo, měli jsme svým způsobem obrovskou výhodu. Každý dostal přiděleného svého instruktora, se kterým si pak stihl vyzkoušet i prakticky mnohem více věcí, než je normálně běžné,“ popsal nečekané výhody kurzu Michalka. Při výuce v terénu používali převážně standardní EOD materiál, který se příliš od českého neliší. „Ten základ, jako je např. robot TALON, je stejný. Rozdíly byly v “doplňkových” robotech. Oni mají trochu jiné typy, ale jejich využití je prakticky pořád stejné. Když to srovnám s tím, co máme v současné době v Bechyni, tak si troufám říci, že máme jedno z nejlepších vybavení EOD materiálu a to díky programům zahraniční spolupráce*.“

Díky mezinárodnímu EOD kurzu získal Michalka nejen oprávnění provádět pyrotechnické práce a nové znalosti v anglickém jazyce, ale i další benefity pro budoucí zahraniční spolupráci: „Poznal jsem do detailů, jak funguje americký systém EOD. Teď už přesně vím, jak co dělají a s čím. A protože znám i ty naše postupy, můžu při další spolupráci najít zlatou střední cestu a zařídit, aby vše fungovalo s maximální efektivností.“

Nejbližší mezinárodní cvičení společně s Američany je v posádce Bechyně předběžně naplánované na podzim, kdy by se mělo uskutečnit cvičení Minigator. Samozřejmě vše je závislé na vývoji epidemiologické situace.

kpt. Zuzana Králová – TID 15. ženijního pluku

*26. února 2020 převzali příslušníci jednotky likvidace výbušných prostředků bechyňské ženijní základny poslední část pyrotechnického vybavení od amerických partnerů. Materiál v hodnotě téměř čtyř a půl milionů amerických dolarů Armáda České republiky získala v rámci dvou programů zahraniční spolupráce (Foreign Military Financing a Global Train and Equip Program) zaměřené na bezúplatné pořízení vojenského materiálu. (zdroj: army.cz)