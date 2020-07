Šestiletý Goro je kastrovaný pes, na kterém na první pohled nepoznáte jeho minulost. Tedy na jeho chování ne, na těle jsou jizvy zřetelné. Je veselý, šťastný, snaživý, trochu nevycválaný a trdlo, takový neopracovaný diamant. S dobrým a pozitivním přístupem bude nadšený ze života, ale ozvy minulosti se mohou při vypjaté situace objevit, proto se na něj nesmí hrubě a nespravedlivě. Byl nepolíbený výchovou, ale učí se rád a základní povely začíná zvládat. Hodil by se na zahradu k vyrovnaným a sebejistým lidem s vlídným přístupem. Povahu má spíše po setrovi a je to velký lovec. Dlouhá léta byl uvázán na řetězu, hladověl a zatím nepochopil, že jídlo mu už nebude odpíráno, proto potřebuje pána se zkušenostmi.

Sharon - čivaví dáma

Sedmiletá čivava stejně jako její herecká jmenovkyně nepatří do starého železa, ale má hodně co nabídnout. Informace o jejím osudu nejsou známé, ale podle chování nezažila nic hezkého. Bojí se lidí, rychlých pohybů, zdvihání i doteku. Nebrání se, neohání se, ztuhne a třese se nebo když to situace dovolí, vydá se na útěk. Do útulku se dostala s přerostlými drápy, zdredovatělou srstí a absolutní nedůvěrou. Veterinární vyšetření odhalilo tříselnou kýlu, cystu na mléčné žláze a špatný stav zubů. Začátkem července ji čeká kastrace spojená s odstraněním kýly a cysty, v řešení bude i chrup. Do adopce odjede naočkovaná, ošetřená proti vnějším a vnitřním parazitům a označena mikročipem. Hledá klidné a stabilní zázemí bez dětí, ruchu a změn. Hodí se do bytu i domku, adaptace však chvíli potrvá. Sharon je čivava, malinký pejsek, ale chce žít jako každý jiný pes, nechce být módní doplněk v náručí.

Suzanne - v léčení

Suzanne je 7 let stará úžasná dáma, která se k nám dostala s neléčeným tržním zraněním na pravé straně krku. Veterinární prohlídka odhalila více kousanců na krku i uších. Zatím není k adopci, musí se uzdravit a až poté může být naočkována a bude moci opustit útulek. V současnosti užívá antibiotika a každý den absolvuje čištění, výplach a mazání hlubokých ran. Miluje lidský kontakt, společnost člověka, pohlazení, rozdává polibky. Ráda jezdí autem, na vodítku se chová ukázněně, stejně tak na klinice. Nevadí jiná zvířátka ani noví lidé. Ve čtvrtek 9. července jde na zákrok, který by měl urychlit hojení, byla odchycena 24. června na Větrovech.

Více informací získáte na stránkách útulku. Zájemci mohou volat 773 791 322 nebo psát na email utulek@tstabor.cz či facebook.