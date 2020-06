Osmiletý kastrovaný americký stafordšírský teriér Hugo je pes pevných zásad, klidný, vyrovnaný, oddaný, věrný, odhodlaný, má rád pravidelný režim a řád. Miluje válení v trávě, stabilní zázemí a klidné procházky. Skvěle vychází se ženami a po vytvoření důvěry se rád mazlí, tulí a hraje si. Pokud je s jedním člověk funguje bez problémů, bohužel má z původního zázemí zažité staré vzorce chování, brání nejslabší členy smečky před nebezpečím. Nikdy nikoho nekousl, jenom hrozil. U psů a velkých chlapů je opatrnější s důvěrou, k fenám a ženám se chová hezky. Je veselý a má rád hračky. Potřebuje vhodné, pozitivní, rozumné a důsledné vedení, žádný nátlak či vypjaté emoce a hrubé zacházení. Nový majitel musí umět stanovit jasná pravidla, může žít v domě se zahradou i bytě.

Goro – veselý labrador X setr

Šestiletý Goro je kastrovaný pes, na kterém na první pohled nepoznáte jeho minulost. Tedy na jeho chování ne, na těle jsou jizvy zřetelné. Je veselý, šťastný, snaživý, trochu nevycválaný a trdlo, takový neopracovaný diamant. S dobrým a pozitivním přístupem bude nadšený ze života, ale ozvy minulosti se mohou při vypjaté situace objevit, proto se na něj nesmí hrubě a nespravedlivě. Byl nepolíbený výchovou, ale učí se rád a základní povely začíná zvládat. Hodil by se na zahradu k vyrovnaným a sebejistým lidem s vlídným přístupem. Povahu má spíše po setrovi a je to velký lovec. Dlouhá léta byl uvázán na řetězu, hladověl a zatím nepochopil, že jídlo mu už nebude odpíráno, proto potřebuje pána se zkušenostmi.

Sharon - čivaví dáma

Sedmiletá čivava stejně jako její herecká jmenovkyně nepatří do starého železa, ale má hodně co nabídnout. Informace o jejím osudu nejsou známé, ale podle chování nezažila nic hezkého. Bojí se lidí, rychlých pohybů, zdvihání i doteku. Nebrání se, neohání se, ztuhne a třese se nebo když to situace dovolí, vydá se na útěk. Do útulku se dostala s přerostlými drápy, zdredovatělou srstí a absolutní nedůvěrou. Veterinární vyšetření odhalilo tříselnou kýlu, cystu na mléčné žláze a špatný stav zubů. Začátkem července ji čeká kastrace spojená s odstraněním kýly a cysty, v řešení bude i chrup. Do adopce odjede naočkovaná, ošetřená proti vnějším a vnitřním parazitům a označena mikročipem. Hledá klidné a stabilní zázemí bez dětí, ruchu a změn. Hodí se do bytu i domku, adaptace však chvíli potrvá. Sharon je čivava, malinký pejsek, ale chce žít jako každý jiný pes, nechce být módní doplněk v náručí.

Více informací získáte na stránkách útulku . Zájemci mohou volat 773 791 322 nebo psát na email utulek@tstabor.cz či facebook.