Osmiletý kastrovaný americký stafordšírský teriér Hugo je pes pevných zásad, klidný, vyrovnaný, oddaný, věrný, odhodlaný, má rád pravidelný režim a řád. Miluje válení v trávě, stabilní zázemí a klidné procházky. Skvěle vychází se ženami a po vytvoření důvěry se rád mazlí, tulí a hraje si. Pokud je s jedním člověk funguje bez problémů, bohužel má z původního zázemí zažité staré vzorce chování, brání nejslabší členy smečky před nebezpečím. Nikdy nikoho nekousl, jenom hrozil. U psů a velkých chlapů je opatrnější s důvěrou, k fenám a ženám se chová hezky. Je veselý a má rád hračky. Potřebuje vhodné, pozitivní, rozumné a důsledné vedení, žádný nátlak či vypjaté emoce a hrubé zacházení. Nový majitel musí umět stanovit jasná pravidla, může žít v domě se zahradou i bytě.

Harvey - kocour bojínek

Harvey je zhruba půl roku starý vykastrovaný nádherný kocour. Má moc rád místa ve výšce a nejraději přes den odpočívá ve volně zavěšeném košíčku. V noci to je jiná, útulek utichne, je bezpečno a u Harveyho v kotci to začne žít. Nají se, dojde si na kočičí toaletu, vyzkouší všechny hračky a pokecá se sousedkou. Bojí se doteků a raději ošetřovatele pozoruje z dálky. V novém prostředí bude potřebovat čas, aby si zvykl. Harvey je čistotný, hodí se tedy i do bytu. V pátek 15. května ho čeká přeočkování a označení mikročipem. Pak bude moci vyrazit směrem domů.

Více informací získáte na stránkách útulku. Zájemci mohou volat 773 791 322 nebo psát na email utulek@tstabor.cz či facebook.