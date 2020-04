Desetiletý německý ovčák Dingo je pohodový, veselý a přátelský pes. Ve výběhu přiběhne na zavolání a sedni také zvládá na jedničku. Rád aportuje, je zvyklí na klid a pohodu, užívá si důchod. Zřejmě byl hlídačem, za plotem se chová jako profesionální pracant a ochránce. Nejspíše žil na zahradě, je zvyklý na pohyb venku. Hodí se ke starším lidem, je to starší pes s ochranářskými pudy.

Goro – veselý labrador X setr

Šestiletý Goro je kastrovaný pes, na kterém na první pohled nepoznáte jeho minulost. Tedy na jeho chování ne, na těle jsou jizvy zřetelné. Je veselý, šťastný, snaživý, trochu nevycválaný a trdlo, takový neopracovaný diamant. S dobrým a pozitivním přístupem bude nadšený ze života, ale ozvy minulosti se mohou při vypjaté situace objevit, proto se na něj nesmí hrubě a nespravedlivě. Byl nepolíbený výchovou, ale učí se rád a základní povely začíná zvládat. Hodil by se na zahradu k vyrovnaným a sebejistým lidem s vlídným přístupem. Povahu má spíše po setrovi a je to velký lovec. Dlouhá léta byl uvázán na řetězu, hladověl a zatím nepochopil, že jídlo mu už nebude odpíráno, proto potřebuje pána se zkušenostmi.

Hugo Boss – ochránce rodiny

Osmiletý kastrovaný americký stafordšírský teriér Hugo je pes pevných zásad, klidný, vyrovnaný, oddaný, věrný, odhodlaný, má rád pravidelný režim a řád. Miluje válení v trávě, stabilní zázemí a klidné procházky. Skvěle vychází se ženami a po vytvoření důvěry se rád mazlí, tulí a hraje si. Pokud je s jedním člověk funguje bez problémů, bohužel má z původního zázemí zažité staré vzorce chování, brání nejslabší členy smečky před nebezpečím. Nikdy nikoho nekousl, jenom hrozil. U psů a velkých chlapů je opatrnější s důvěrou, k fenám a ženám se chová hezky. Je veselý a má rád hračky. Potřebuje vhodné, pozitivní, rozumné a důsledné vedení, žádný nátlak či vypjaté emoce a hrubé zacházení. Nový majitel musí umět stanovit jasná pravidla, může žít v domě se zahradou i bytě.

Isolda – černá dračice

Isolda je mladá odhadem roční fena, kříženec labradora a německého ovčáka. Dostala se do útulku na hranici úplného psychického a fyzického vyčerpání, velmi vyhublá a vyplašená. Je energická a hravá, avšak obezřetná. Je naočkovaná, odčervená, ošetřená proti parazitům i načipovaná. Je připravená zapomenout na minulost a najít lepší život. Vhodný bude klidný, mírný a laskavý domov, nový pán s trpělivostí a dostatkem času. Hodí se k domu se zahradou, ale zvládla by i bydlení v bytě. Do adopce může putovat společně se sourozencem Tristanem.

Fátima – černá kráska z přepravky

Fátima je necelý jeden rok stará černá kočka. Je velmi mazlivá a kontaktní. Má krásnou lesklou srst, krásně přibírá a je čím dál aktivnější. Je očkovaná a ošetřená proti parazitům, na kastraci jde 2. dubna, po přeočkování 14. dubna bude připravena odjet do nového domova. Je čistotná a hodí se tedy i do bytu. Nalezena byla v přepravce za branami útulku velmi vyhublá.

Bubík – kocour bojínek

Bubík je 5 let starý kocour. Zemřel mu pán a životní cesta ho zavedla do táborského útulku. Všechno, co znal, na co byl zvyklý, se obrátilo vzhůru nohama. V útulku je nešťastný a zatím si stále nezvykl a je uzavřený. V noci jí a chodí na toaletu, přes den jen smutně leží na nejvyšším stupni police, kontakt odmítá. Je naočkovaný, odčervený a pravděpodobně i kastrovaný. Na přeočkování jde 4. dubna. Hledá klidný domov bez stresu. Byl zvyklý v bytě a je čistotný. Bubík potřebuje domů, co nejdříve.

Více informací získáte na stránkách útulku. Zájemci mohou volat 773 791 322 nebo psát na email utulek@tstabor.cz či facebook.