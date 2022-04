Borotín je malebné městečko na samém konci Táborska plné zajímavostí. A odevšad na poutníka dýchá historie. Nejznámějším lákadlem je bezesporu nedaleká zřícenina hradu, ale tu jsem navštívil již dříve. Proto jsem se vydal tentokrát na druho stranu, na kopce a do lesů.

I tady se bylo na co dívat, jen šumění lesa, zpěv ptáků a malebná zákoutí. Pravda, bylo zde i dost trní, takže jsem odcházel poškrábaný až hrůza. Ale to už tak nějak patří k výšlapům do přírody. Navrch jsem našel ještě tajemný kámen, takže ani na kameny jsem tentokrát nezapomněl.



Miroslav Fiala