Hned první den, kdy se žáci prvních a druhých ročníků vraceli do škol, byl pro prvňáčky připraven projektový den. Vydali se na cestu za slabikářem.

Na děti po návratu do školy čekala Pohádková cesta za slabikářem. | Foto: Archiv ZŠ Bechyně

Příprava projektového dne proběhla už na poslední online hodině, kdy byli žáci seznámeni s tím, co je po nástupu do školy čeká a na co se mohou těšit. Písmenkový král poslal paní učitelce velký balík a dopis s pokyny a úkoly pro žáky. První den ve škole jsme si bezvadně užili.

Cílem projektu bylo zopakovat učivo a posunout se o krůček dál ve čtenářských dovednostech. Prvňáčci předvedli, že jsou pilní školáci a své znalosti zúročili při boji o tři kouzelné klíče, které jim otevřely truhlu s pokladem. A co jiného je pro prvňáčky poklad, než jejich první knížka (SLABIKÁŘ), která je provede zbytkem školního roku a pomůže jim získat titul Malého čtenáře.