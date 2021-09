"Přijďte na do botanické zahrady na výstavu kvetoucích kaktusů, kterou pořádá Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů Tábor ve spolupráci s botanickou zahradou," vzkazuje Žaneta Šišková, vedoucí Botanické zahrady při VOŠ a SZeŠ Tábor. "Výstava se koná od pátku do pondělí. Součástí výstavy je také prodej rostlin," dodává. Otevírací doba: pá - ne 8:00 - 18:00 hod, po 8:00 - 17:00 hod.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.