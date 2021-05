V táborské Botanické zahradě při VOŠ a SZeŠ Tábor vykvetla prastará hrušeň. Spravoval jí syn Boženy Němcové.

Hrušeň obecná v botanické zahradě možná stála u zrodu kariéry Karla Němce, syna Boženy Němcové a místního zahradníka. | Foto: Žaneta Šišková

V botanické zahradě právě rozkvetla hrušeň obecná, její věk se odhaduje zhruba na 150 let. Korunu této hrušně tvoří šest silných kosterních větví. Jedná se údajně o podnožovou hrušeň z ovocnářské školky, kterou zde v botanické zahradě spravoval Karel Němec, syn Boženy Němcové. Karel Němec byl ve školním roce 1869 -1870 jmenován zahradníkem botanické zahrady a zároveň učitelem štěpařství, zelinářství a botaniky. Učil také praxe, krasopis, vedl zahradnický kabinet. Spravoval také vinici, která se dnes již v botanické zahradě nenachází. V rámci školní výuky pořádal štěpařské kurzy a o prázdninách je pořádal i mimo Tábor. Stal se velmi uznávaným odborníkem. Již koncem 70. let vytvořil sbírku travin a obilovin ve snopečkách, která se používala nejen na táborské škole. Stejně tak významná byla i jeho „štěpařská školka“. Založil zde také sbírku semen. Karel Němec působil ve škole v Táboře 25 let. Z Tábora odchází do Zemského pomologického ústavu v Troji, kde působil jako jeho ředitel.