Přijďte si prohlédnout kvetoucí kaktusy i hlodavce

Čtenář reportér Čtenář

Již tradičně se letos od 27. - 30.5. bude v areálu botanické zahrady konat výstava kvetoucích kaktusů. Součástí výstavy bude také prodej sukulentních rostlin včetně kvetoucích kaktusů. Výstava bude otevřena od 8 do 18 h, v pondělí od 8 do 17 h. V sobotu se výstavním prostoru správní budovy botanické zahrady bude také pořádat výstava hlodavců. O víkendu bude volně přístupný areál botanické zahrady a zájemci budou moci od 10 do 17 h navštívit expoziční skleníky. Děkujeme Žanetě Šiškové, vedoucí Botanické zahrady při VOŠ a SZeŠ Tábor, za pozvánku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte