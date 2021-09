V Třeboni momentálně pečují o více než 20 osiřelých či zraněných ježků různého věku – od maličkých sotva prohlédlých s dosud měkkými bodlinkami až po osmitýdenní „výrostky“, kteří by se za normálních okolností již brzy osamostatnili.

Nebezpečí číhá venku na ježky celá řada. „Mnoho životů má na svědomí automobilová doprava, pálení hromad větví a listí, travní sekačky, vodní pasti v podobě nádrží a jezírek bez možnosti výlezu, odhozené odpadky jako jsou provázky, sítě či plechovky, ve kterých bodlináči snadno uvíznou, jedy na slimáky apodobně“, vysvětluje Jan Nový, ředitel stanice. „Velmi často se k nám rovněž dostávají ježci s ošklivými poraněními po napadení psem“, doplňuje smutnou skutečnost.

„S pokračujícím podzimem se setkáváme i s tím, že nám lidé nosí ježky zdravé a již osamostatněné. Domnívají se, že jsou příliš malí na to, aby přežili zimu, a je nutno je zachránit. Je však dobré si uvědomit, že takovéto zásahy do přirozených přírodních procesů nejsou na místě. I pozdě narozený či málo vykrmený ježek, který zimu nepřežije, může v přírodě hrát důležitou úlohu. Pokud například předčasně opustí svůj zimní úkryt, může se stát vítanou součástí chudého zimního jídelníčku pro jiná zvířata, třeba pro ohroženého výra velkého a jeho mláďata“, vysvětluje Jan. Proto nenosme do záchranných stanic ježky, pokud se nejedná o maličké sirotky nebo zraněné jedince.

Raději pomozme vybudovat „ráj“ pro tyto roztomilé hmyzožravce v našem okolí. „Ježci ocení zahrady, kde najdou po celou sezonu dostatek hmyzu, žížal a slimáků a neublíží jim technika, rádi se ubytují v ponechané hromadě přírodního materiálu někde v koutě. Důležitým pravidlem je, že nikdy nezapalujeme již déle ležící hromady větví a listí a nerozebíráme je v zimním období. Ježkům (a nejen jim) pomůžeme také zabezpečením vodních nádrží proti utonutí instalací jednoduchých výlezů, plováků apod. A v neposlední řadě mějme pod dohledem své psí mazlíčky a nenechávejme bez povšimnutí odhozené odpadky. Tohle je totiž cesta, jak roztomilým bodlináčům smysluplně pomoci“, radí na závěr Jan Nový.

V případě nálezu zraněného živočicha se můžete obrátit na pracovníky Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Třeboni na tel. čísle +420 384 722 088 (přesměrování na mobil v případě nepřítomnosti v kanceláři). Kontakty na stanice v jiných regionech najdete na zvirevnouzi.cz.

Olga Růžičková, Záchranná staniceTřeboň