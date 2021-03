Báseň zaslal do redakce poštou čtenář Petr Viktora z Bechyně.

Ručně psaný dopis zaslaný do redakce | Foto: Reprofoto Redakce

Blížilo se jaro roku 1977. Pomýlení soudruzi se znovu učili milovat Sovětský svaz. Nám to bylo jedno. Učili jsme se v oboru zedník u stavebního podniku a praxi jsme měli v Soběslavi. Naši starší kamarádi, kteří už měli „výučák“ v kapse, byli přesunováni na stavbu vepřína do Turovce. To byla stavba hrůzy. Uprostřed bažiny. Mistrem byl Pepík Král, přezdívaný Monarcha, který přišel z JZD Lepší zítřek. Výučák měl napsaný na pytli od cementu a uměl pracovat s pásákem.