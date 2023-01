Byl to velmi vydařený večer, spousta radosti, nadšení a předvánoční nálady. A také zpívající publikum (protože, kdo by koledy neznal) či závěrečný potlesk ve stoje.

A vězte, že o kapele Cihelna a spol. ještě uslyšíme, protože v roce 2023 slaví 10 let na hudební scéně. Máme se tedy na co těšit.

Za článek děkujeme Pavlu Černému, za fotky Stanislavu Tošnerovi