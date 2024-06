Unikátní nabídku připravilo město Chýnov pro šestileté děti a jejich rodiče. Starosta Ondřej Jaroš se rozhodl příští školní rok již podruhé otevřít přípravnou třídu při místní základní škole, jedinou v táborském okrese.

Důvodem je nejen zvýšení šance pro přijetí nových malých školáků do zdejší mateřské školy a uvolnit tak její kapacitu, ale především pomoc dětem před nástupem do první třídy.

„Přípravná třída je určena pro děti před zahájením první třídy, zejména těm, u nichž pomůže vyrovnat jejich vývoj. Přednost budou mít děti s odkladem povinné školní docházky. Na realizaci spolupracuje město s mateřskou i základní školou,“ uvedl starosta.

Do třídy je možné podle slov zástupkyně ředitelky školy Jany Janů přihlásit i zájemce odjinud, mimo spádovou oblast základní školy. „Hlavním smyslem je připravit děti s odkladem povinné školní docházky k bezproblémovému nástupu do první třídy. Malí školáci se budou učit od 7:40 do 11:20 hodin, nebudou dostávat známky, přivyknou si na volnější školní režim. Rodiče budeme o pokrocích a úspěších školáčků informovat,“ uvedla Janů. Dodala, že samozřejmostí je stravování ve školní jídelně a možnost přihlásit děti odpoledne do družiny. Škola bude rovněž spolupracovat se školkou na různých doplňkových aktivitách.

Veškeré potřebné informace poskytne případným zájemcům z řad rodičů vedení místní základní školy.

