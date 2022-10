Má základy hygienických návyků i nějaké té výchovy. Na procházce je velmi pohodový, dobře zvládá přítomnost jiných psů, kol, bruslařů a podobných věcí. Je klidný a vyrovnaný, pokud je takový i jeho psovod. Jediným velkým vzruchem, který Ruby neumí kočírovat, je jídlo. Do útulku se dostal hodně hubený a je vidět, že očekává nedostatek potravy a bojí se o každý pamlsek, který by neměl skončit v jeho bříšku. Bude potřebovat trochu více času, aby pochopil, že jídlo mu odpíráno nebude a není třeba se ho tak urputně dožadovat.

S lidmi vychází velmi dobře, ale předpokládáme, že časem přilne hlavně ke své rodině, kterou dokáže i dobře hlídat. Naopak pana veterináře mít v lásce asi nikdy nebude.

Ruby je velký hafan, svědčil by mu prostorný byt či dům se zahradou, kde by mohl být s páníčky doma nebo ve svém kotečku. Bude potřebovat velmi dobrý plot, protože je opravdu velmi vysoký a lekce lezení asi v minulosti dostal a ví, že plot není jednoznačná stopka. Ruby prostě není příliš šťastný, když je sám a pak vymýšlí lumpárny.

Určitě je to pes vhodný k dalšímu výcviku, učení, práci, kynologickým aktivitám všeho druhu, které unaví tělo, ale hlavně také mysl. Jeho intelekt Vám vyrazí dech a budete každý den koukat s otevřenými ústy, co vše je schopný dokázat. Jeho majitelé by měli chtít psa, se kterým budou pracovat a trávit s ním většinu svého dne. Potřebuje trpělivý přístup, než trochu pochopí situaci s jídlem i samotou a najde v sobě trochu více vnitřního klidu v nepřítomnosti páníčka. Jeho majitelé musí mít dostatek fyzických sil a vůdčího ducha, aby dokázali pracovat s pracovitým psem, který má velmi živý temperament a prokrastinace je pro něj sprosté slovo.

Vztah k jiným psům vnímáme pozitivně, ale pokud by měl mít doma psího sourozence, bude záležet na konkrétním seznámení, jestli to bude to pravé. Jiná zvířata jsme zatím neměli možnost vyzkoušet, ale spíše se obáváme, že v nich uvidí svačinu. Co se týče vztahu k dětem, domníváme se, že větší děti v rodině zkušených pejskařů by neměly být problém.

Rubus je trochu podvyživený, málo nasvalený pes, ale pracujeme na jeho kondici. Je kompletně očkovaný, ošetřený proti vnějším i vnitřním parazitům, kastrovaný a označený mikročipem. Měl v tlamičce velmi bolavé rozdrcené zoubky, nyní je však již fit po zákroku, muselo se mu velmi ulevit.

V případě zájmu o adopci Rubyho Vás poprosíme o zaslání e-mailu na utulek@tstabor.cz. Do e-mailu napište základní informace o sobě, své rodině, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech se psy. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jaký život Rubymu nabízíte. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si první seznamovací návštěvu. Případně volejte 778 465 467.

Děkujeme Kamile Šťastné, vedoucí Útulklu Tábor pro psy a kočky za příspěvek.