René nám každý den ukazuje, jak rád je ještě na světě. Nejvíc ze všeho miluje jídlo, a to i svou ledvinovou dietu. Moc rád se projde, tempo má závratně pomalé, nachozené metry nedají velké číslo, ale minuty se vydrží kochat nad zprávami v trávě a řádně k nim přidat své další. Užívá si mazleníčko, má rád kontakt s člověkem. Většinu dne prospí, v měkounkém pelíšku za jemného chrapuškání.

René nepotřebuje mnoho, musí mít klid na odpočinek, ledvinovou dietu a milujícího člověka, který s ním prožije jeho sklonek života a který ho nechá jít, až přijde jeho čas. Věříme na anděle mezi lidmi, už tolikrát jsme se s nimi setkali, budeme doufat, že i pro Reného jednoho najdeme. A že nám to nebude trvat dlouho.

Reného ledviny dlouhodobě selhávají, nejde o akutní stav, ale o něco, co se děje již delší dobu a co nelze změnit. René nemá bolesti, jeho tělíčko je na tento stav zvyklé. Užívat si důchodu může týdny nebo i měsíce.

René hledá domov, kde bude moci dožít jako milovaný pes. Klidné zázemí, teplo a vřelý dotek lidské ruky, to je to, co hledá.

V případě zájmu o adopci Reného Vás poprosíme o zaslání e-mailu na utulek@tstabor.cz. Do e-mailu napište základní informace o sobě, své rodině, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech se psy. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jestli by to pro Reného bylo reálné. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si první seznamovací návštěvu. Případně volejte 778 465 467.

Kamila Šťastná, vedoucí Útulká Tábor pro psy a kočky