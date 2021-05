Podívejte se na soběslavskou výstavu abstraktní fotografie Vlasty Nýdlové. Venkovní výstavu přichystaly galerie Hláska a městská knihovna.

V Soběslavi v parku Promenáda najdete venkovní výstavu. Abstraktní snímky fotila Vlastina Nýdlová. | Foto: Lenka Pospíšilová

Zajímavou výstavu ve venkovních prostorách mohou návštěvníci obdivovat v Soběslavi. Galerie Hláska a městská knihovna ji umístily do parku u Černovického potoka Promenáda. Ačkoliv byla expozice ochuzena o vernisáž a slovo autorky, neubírá to fotografiím na nevšednosti a kráse. Snímky mezi stromy si lze prohlédnout do 7. června.