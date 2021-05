Caesar je nádherný, statný pes, s lesklou srstí a s hrajícími svaly. Po seznámení mazlivý, kontaktní, bez nadsázky schopný samou láskou vlézt až na hlavu. O chlup raději má muže než ženy, můžeme-li z našeho malého vzorku soudit. Lásky má v sobě nicméně dost a je schopen ji spravedlivě rozdělit mezi obě pohlaví. Je vzorně čistotný, v kotci si nic neničí. Lehce zvládá základní povely, perfektně slyší na své jméno. Venku je ovladatelný, je radost s ním chodit na procházky.

Caesar je očkovaný, ošetřený proti vnějším i vnitřním parazitům a označený mikročipem. Na těle má mnoho kožních jizviček ze šarvátek s ostatními pejsky. Podmínkou jeho adopce bude kastrace po adaptaci v novém domově.

Caesar hledá milující zkušené páníčky, kteří mají srdce pro bull plemena, dostatek znalostí a schopností a touhy dát Caesarkovi ten nejlepší domov. Hodí se do bytu i do domku se zahradou, samozřejmě se zázemím uvnitř. Nehodí se ke psím samcům či k jiným zvířátkům, klidná fenečka by mu mohla být po zodpovědném seznámení super společnicí. Hledá aktivní domov, plný vycházek, běhání, psích sportů a aktivit. Hodí se na bull sporty, coursing, dogtreking, flyball nebo třeba agility, stejně tak ale zvládne odpočívat s páníčkem na gauči a šetřit síly.

Máte-li o Caesara zájem, pošlete na e-mail utulek@tstabor.cz základní informace o Vás – nacionále, kontakt, adresu, kde by Caesar bydlel, důležité info o své rodině, dětech, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech se psy. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jaký život Caesarovi nabízíte. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si první seznamovací návštěvu. Případně volejte 778 465 467.

Kamila Šťastná, vedoucí Útulku Tábor pro psy a kočky