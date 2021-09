V Botanické zahradě při VOŠ a SZeŠ Tábor pěstují plno zajímavých rostlin. Mezi nimi také tabák, který není pouze kuřivem.

V táborské botanické zahradě mimo jiné také pěstují tabák | Foto: Žaneta Šišková

Rod tabák zahrnuje přibližně 50 druhů pocházející z Jižní Ameriky, Austrálie, Oceánie a Sundských ostrovů. Mezi nejpěstovanější druh patří tabák obecný a tabák selský. Jedná se o jednoleté rostliny, mělce kořenící, mohou dosahovat výšky až 2 m, listy jsou vejčité nebo kopinaté. V botanické zahradě pěstujeme tabáky na záhonech hospodářského systému. Zde je ke zhlédnutí několik druhů a kultivarů tabáků. Rostliny tabáku neslouží pouze jako zdroj nikotinu pro výrobu cigaret. Tabák má i účinky léčebné např. antiseptické, stimulační, protikřečové, močopudné, usnadňuje vykašlávání a stimuluje činnost slinných žláz. Tabák najde své uplatnění i v zahradnictví. Dnes se jako okrasná rostlina stále častěji využívá jako okrasná rostlina a například vyvařením listů tabáku získáte roztok, který je účinný proti živočišným škůdcům. Semena tabáku vyséváme od února do konce března do výsevních nádob. Semeno vyklíčí asi po dvou týdnech. Když mají semenáčky přibližně 6 cm, přepícháme je do květináčků. Na záhon vysazujeme v druhé polovině května na slunné stanoviště. Po dozrání semen, většinou v měsíci září, semena sbíráme, zanášíme do seznamu semen tzv. Index seminum a nabízíme botanickým zahradám našim i zahraničním. Touto formou získáváme "na oplátku" z různých botanických zahrad semena, která v našem seznamu nemáme.