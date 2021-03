Pejsek Samilar vyhlíží z táborského útulku nového páníčka

Tenhle fešák byl přivezen z hrozných podmínek, s vážně hrozným jménem, které bylo v překladu spojeno se smrtí a různým utrpením. Bylo to možná od původního majitele myšleno tak, aby jeho jméno bylo drsné a on takový měl být. Jenže tenhle čumáček má do drsňáka velmi daleko. Je to velký krásný kluk, který má srdce otevřené, a i když je protkaný smutkem, dává lidem okolo sebe naději v lepší zítřky.

Pejsek Samilar | Foto: Radek Havlíček, vividfoto.cz