Do hlasování postoupily všechny navrhované projekty. Hlasování začne již v neděli 21.června a bude uzavřeno 30. června, představujeme jednotlivé projekty.

1) Potoku blíž

Tismenický potok je náš poklad v patě starého města. Projekt navrhuje jeho zpřístupnění hned na třech místech. Ta nabídnou hravá a různorodá využití. Rozvíjí tak rekreační potenciál údolí. Vždyť hra s vodou v potoce byla oblíbenou kratochvílí nás všech.

2) Rozšíření hřiště u gymnázia pod Nedbalovou ulicí

Dětské hřiště u Gymnázia Pierra de Coubertina pod Nedbalovou ulicí je na krásném místě v blízkosti vodní nádrže Jordán v centru Tábora a zaslouží si rozšíření odpovídající jeho umístění a významu.

3) Stromořadí k výročí 600 let od vzniku Tábora

Za sídliště Nad Lužnicí krásnější, stromořadí lípy, odpočinková alej.

4) Hippo Skate Plaza

Odpočinkový park u Popraviště je klidné a krásné místo . Najdete zde spoustu využití a vede zde okružní stezka na kola a kolečkové brusle. Proč toto jedinečné místo neokořenit malým betonovým "skateparkem" ?

5) Venkovní posilovna v parku u Nemocnice

Rád bych navrhl venkovní posilovnu, kterou mohou využívat děti i dospělí. V prostoru Pražského a Náchodského sídliště toto sportovní vyžití úplně chybí. Třeba se pak děti zvednou od mobilních telefonů a rodiče si zlepší fyzickou kondici.

6) Naučná stezka Klokoty

Naučná stezka v Klokotech, jako symbol oslav 800 let Klokot. Stezka prochází středem Klokot i okrajovými částmi. Stezka počítá s 10 zastaveními, která budou seznamovat s historií i současným životem táborské čtvrti Klokoty.

7) Osvětlení cesty v parku U Popraviště

Osvětlení frekventované zkratky od pošty přes Park u popraviště na ulici Kpt. Jaroše solárními LED svítidly.

8) Grilovací koutek v parku U Popraviště

V parku se dá hezky trávit čas. Mnozí by ho rádi trávili třeba grilováním s přáteli, ale v parku nemají kde. Parku by proto slušel koutek se stolem a lavičkami, opodál grilovací "ohniště" a samozřejmě nezbytné koše na třídění odpadu po grilování.

9) Rozhledna Chlum Klokoty

Rozhledna Chlum v Klokotech , jako symbol oslav 800 let Klokot a 600 let města Tábora. Dřevěná Rozhledna nad řekou Lužnice na stezce Klokoty - Harachovka zatraktivní lidem procházky do přírody a bude lákadlem nejen místních, ale také návštěvníků města.

Více o projektech a hlasování posléze na webu PaRo