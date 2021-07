Meggie je úžasná fenečka plemene pekingského palácového psíka. Něžná, jemná a nesmírně čiperná dvanáctiletá holčička, které zemřela panička a ona na tomto světě zůstala úplně sama.

Palácová krasavice Meggie čeká na páníčka. Přijďte si pro ni. | Foto: Radek Havlíček, vividfoto.cz

Meggie je vzorně čistotná, krásně chodí na vodítku, netahá, nic moc neřeší. Ne že by ušla desítky kilometrů, ale moc ráda několikrát denně vyrazí s novým páníčkem či paničkou na krátkou procházku. Meggie nemá čas, nedisponuje tím, co většina pejsků, která se k nám dostaneme. Chceme, aby si u nových páníčků užila aktivní důchod. Nechceme, aby dožila u nás v útulku. Máme velkého soupeře a chceme nad Panem časem vyhrát. Musíme, protože tahle nenáročná holčička si to moc zaslouží. Víte, co Meggie stačí ke štěstí? Být se svým člověkem, nepotřebuje hladit, mazlit, ona si chce jen lehnout u nohou a být spolu. Přesouvá se s člověkem z místa na místo, od kancelář až po toaletu.