Náš Oliver neměl na růžích ustláno. Bída ho dohnala k tomu, že občas ukradl kus starého jídla z popelnice. Zima a nedostatek přístřeší si pak vybraly daň na jeho zdraví. Žádná rodina, láska, bezpečí. Vyhlídky na jeho dlouhý a šťastný život nebyly příliš reálné. Ale nebyl by to Oliver, kdyby nepřišel pořádný obrat čili twist.

Oliver přišel do útulku hodně zesláblý, teď je z něj optimista a mazel. | Foto: Radek Havlíček, vividfoto

Oliver zabojoval a z posledních sil našel pomoc a cestu k nám. Do útulku se dostal velmi nachlazený, hubený, slabý. Bojoval o život. A jelikož Oliver Twist není žádná padavka, s nepřízní osudu se náležitě popral. Po uzdravení se ukázalo, že je to úžasný, optimistický, mazlivý i čistotný kocourek. Prostě pan dokonalý, který se těší na vše, co mu život může nabídnout. A hlavně na to, až bude mít svůj domov, rodinu a lásku. A na růžích určitě spát nebude, ty totiž píchají. On bude spát na gauči nebo paničce či páníčkovi na klíně.