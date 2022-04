Ohnivý kocourek Charizard potřebuje domov s přístupem ven

"Charizard je čarovný kocourek nejvyšší úrovně. Žádný Charmander, který chce vodit za ručičku a ukazovat svět. Chari je sebejistý macek, který už ví, co chce a co nechce. Rád se pomazlí, miluje člověka a hlavně to, že dává jídlo. Je to šelmička divoká s ohnivou povahou, která zahřeje opuštěné lidské srdce," představuje kocouřího obyvatele Útulku Tábor pro psy a kočky Kamila Šťastná. Děkujeme.

Kocourek vyhlíží nový domov | Foto: Radek Havlíček, vividfoto.cz