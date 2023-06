Nový folkový festival Zrnka v písku se zrodil ve Veselí nad Lužnicí. Na zdejší pískovně, kde muzika zní velmi často, zazněly první tóny v sobotu 17.června. Jednotlivými zrnky se staly kapely Madam v triku, Jen tak tak, Třetí míza, Ve čtvrtek v pět a anglický kytarista Justin Lavasz.

Folkový festival Zrnka v písku. Jen tak tak. | Foto: Stanislav Tošner

Ač s první písní přišel déšť, posléze se vyjasnilo a to přivedlo několik desítek diváků. Našlo se i několik tanečníků a jeden mladík s bublinkovačem. Panovala zde dobrá nálada a muzikanti ze sebe vydali to nejlepší. Ač jsou to folkaři, mají ve svých repertoárech i prvky jazzu, swingu, blues či irské muziky. Což celkově velmi dobře obohatí hudební zážitek.