Ojedinělý mejdan roku. Tři kapely s veselskými kořeny na jednom pódiu. Za příspěvek a krásné fotky z koncertu děkujeme Stanislavu Tošnerovi.

Cihelna & spol, Wohryzek band a O.Š.N. slavily ve Veselí nad Lužnicí. | Foto: Stanislav Tošner

10 let na scéně slaví folk-rocková Cihelna & spol., 20 let aktivního muzicírování slaví multižánrový Wohryzek band a 30 let od první zkoušky slaví rocková kapela O.Š.N. A ještě se křtilo nové CD, to vše se konalo v pátek 17. listopadu v KD Veselí nad Lužnicí.