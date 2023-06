V sobotu se konal první ročník běžeckých závodů "Skalický běh" ve Skalici na Soběslavsku. Za příspěvek a fotky děkujeme Janě Veselé.

Skalický běh. | Foto: Jana Veselá

V nejmladší kategorii běžely děti děti od 2 let. Nejstaršímu závodníkovi bylo 55 let. Atmosféra závodu i nálada všech zúčastněných byla úžasná, a to hlavně díky skvělé organizaci provozovatelů hospody "U Rumcajse". Už se těšíme na další ročník.

Jana Veselá