Lidé strádají absencí humoru a krásy. Zvlášť, když žijí v období nejistot, nedostatek rozptýlení na každého citelně doléhá. Výtvarné umění sice nabízí i zábavu, ale skromně. Grafik Jiří Slíva patří dnes mezi autory, kteří zvedají příliv zájmu diváků, jen co zazní jeho jméno. Svoji košatou činností a jejím rozptýlením po světě (vystavoval v desítkách měst a vydal 13 knížek) se zařadil mezi naše nejúspěšnější výtvarníky. Soubor jeho grafik ve Špejcharu Želeč srší nápady jako rozkvetlý strom obsypaný včelami. Slívovy "grotesky" se vyznačují lehkostí a mají švih. Jsou nadčasové, snadno uchopitelné. Rozlehlá Obrazárna Želeč nabídka ve stejném čase prostor také malíři a sochaři Romanu Novákovi. To je člověk milující neředěnou barevnost v obrazech někdy až spletitých a divokých svým obsahem. Tvoří rovněž objekty až strašidelného vzhledu. Odvádí nás do světa své fantazie, která nezná břehy, sytí naši touhou po senzacích. Obě výstavy budou v Želči kotvit celý duben, otevřeno pátek až neděle.