Podívejte se na obrazy z výstavy Jany Míčkové, která jih Čech milovala a ráda zpodobňovala.

Podívejte se na ukázku výstav v obrazárně Špejchar Želeč | Foto: Zaslal Pavel Šmidrkal

Obrazárna Špejchar Želeč zahajuje letos už devátý rok provozu, bohužel stále ještě za zavřenými dveřmi. Dovolí nám ale nahlédnout skrz okno dovnitř a poškádlit naši zvědavost. Přichystána je výstava díla malířky Jany Míčkové (1940-2020), která ač Pražanda, jižní kout naší vlasti milovala a bohatě zpodobňovala. Její akvarelové krajiny z šedesátých let minulého století jsou skvělým záznamem různých míst v čase rozličných ročních období. Bravurně pojímají sálavé slunce zakrojené v polích, opar ranní nálady při výlovech rybníků i tklivé podvečery s červánky na obzoru. Míčková úspěšně vystavovala své obrazy v Paříži v roce 1970, kde prodala téměř všechny své práce a za stržené peníze koupila ve Francii automobil, ve kterém se vracela domů. V životě se věnovala také sklu, vytvořila řadu skleněných objektů a pracovala rovněž jako restaurátorka. V menší míře ilustrovala i dětské knihy. Vloni by oslavila 80 let, ale těsně před dosažením tohoto jubilea zemřela. Ve špejcharu bude návštěvníky výstavy nazvané Jižní cíp čekat i publikace, která svižně mapuje její dlouhou malířskou pouť ve světě umění.