Díla současné světové literatury v podání skvělých předčítačů zajímavě rezonovala s atmosférou míst, kde se četlo. Každý interpret do textu vnesl něco osobitého. Literatura, která je vám na dosah - tak nějak by mohlo znít motto této výjimečné akce. A co je na tom úplně nejlepší? Ještě než stihnete plně vstřebat zážitek, je tu další místo, které můžete navštívit.

Obešli jste je letos všechny?

Na Střelnici vystoupila hvězda letošní Noci literatury, herec a dabér Igor Bareš. Čtení z knihy Tommyho Barnese Pivo na Loiře probíhalo v atmosféře vřelé, přátelské a dávalo znát, že Igor Bareš je na prknech, které znamenají svět, jako doma. S radostí jsme se bavili životními peripetiemi hlavního hrdiny, sužovaného psem Bertem, ale především sebou samým.

Jen kousek odtud, v Divadle Oskara Nedbala, četl novinář a rozhlasový reportér Jan Kopřiva z knihy Časokryt Georgiho Gospodinova. Ukázka vykreslovala znepokojivý obraz Evropy, která se pokusila řešit své problémy opravdu pozoruhodným způsobem: odvrhla budoucnost a vrátila se do minulosti, do doby už prožité, známé, prozkoumané. Virus minulosti se šíří a třeba takový Evropský parlament brzy vypadá jako německá silvestrovská show z osmdesátých let.

Když zemřete, je třeba se v první řadě zbavit té hrozné závislosti. Na čem? Na životě! V Bistru Pražská jsme se přesvědčili, že i po smrti člověk může zažít dost švandy. Kontroverzní kniha Dimitriho Verhulsta Mít a být v procítěném podání Jaroslava Nováka jistě vzbudila mnoho emocí přesně tak, jak si autor knihy přál.

Jen kdyby v tom záhrobí byly cigarety! Klubovku v knihovně na Žižkově náměstí 10 rozezněl suverénní přednes Sébastiana Trpáka, který v sobě nezapřel divadelníka. Hořkosladký příběh skupiny italských kamarádů z knihy Zádrhely Giana Marca Griffiho byl jízdou od začátku do konce.

Jižanská nálada pokračovala i v Café Mañana: pedagožka Eva Kotrčková četla z knihy Zpívám já a hora tančí španělské spisovatelky Irene Solà. Spolu s ní jsme se přenesli do katalánských Pyrenejí. Jaké to je, odejít z města do hor za svou láskou, naučit se vesnickému životu, porodit děti, pečovat o staré, když vám hora hned nato vezme váš největší poklad - vašeho milovaného muže?

Večerem vás na všech zmíněných místech provázeli naši úžasní uvaděči z řad studentů Gymnázia Pierra de Coubertina, kterým tímto velice děkujeme.

Rádi bychom poděkovali i partnerům akce: Café Mañana, Divadlu Oskara Nedbala, Bistru Pražská a Střelnici za poskytnutí prostor pro konání této výjimečné akce. Dále děkujeme studentům knihovnického oboru Střední školy obchodu, služeb a řemesel za asistenci na čtecích místech. A hotelu Grand za ubytování naší hvězdy, Igora Bareše. Táborská Noc literatury proběhla pod taktovkou Městské knihovny Tábor. Noc literatury je kulturní akce s mezinárodním rozměrem. Organizátory jsou Česká centra ve spolupráci s EUNIC Praha (Asociace národních kulturních institutů zemí EU), zahraničními ambasádami v České republice a nakladatelstvím Labyrint. Pořádají ji Česká centra od roku 2006. V roce 2013 se k nim připojil také Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a počet měst zapojených do projektu každým rokem stoupá.

Jana Lišková