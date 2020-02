Okruh vedl už tradičně kolem Brádlérových bud. Organizátoři z řad 15. ženijního pluku Bechyně připravili celou trať a 10 kontrolních stanovišť neboli dep, které od sebe oddělovali jednotlivé části závodů. „Trať musí odpovídat standardům závodního skialpinismu. Střídali se na ní úseky výstupové, při kterých si museli účastníci nandat pásy na lyže. Dále sjezdové pasáže, které absolvovali bez pásů. Zařadili jsme také dva nesjízdné úseky, kdy ti závodníci šli pěšky. Museli si sundat lyže a připevnit si je na baťoh,“ upřesnil pravidla přeboru vedoucí tělovýchovný pracovník 15. ženijního pluku a hlavní organizátor kapitán Petr Sochor.

Ke každému depu byl přiřazen jeden organizátor, který hlídal, jestli závodníci dodržují pravidla. Za jejich porušení se dávaly trestné body. Ty mohli skialpinisti dostat např. když neposkytli pomoc druhému, vyhodili papír nebo ztratili materiál. „Před samotným startem se kontroluje i povinné oblečení a vybavení. Musí mít např. lavinový set a sondu, lopatku, 20 litrový batoh a další doplňky. V pravidlech je i přesně určena délka lyží nebo jak mají vypadat skialpové body, jaký mají mít vzorek“ podotkl Sochor.

Kdo prošel přísnou kontrolou, mohl se v 10 hodin postavit na start a vyrazit na vytyčenou trasu. Tomu nejlepšímu, Radoslavu Grohovi, trvalo zdolat trať za jednu hodinu 47 minut. Za ním se hned v závěsu držel des. Pavel Skalický z ženijního praporu Olomouc, který se tohoto závodu zúčastnil už po třetí. „Pro mě je vždycky nejtěžší to, když se srovnávám s Radovanem, který už vyhrál tento závod po několikáté. Já jsem sice byl pokaždé první z řad vojáků, ale jeho se mi ještě nepodařilo porazit,“ okomentoval svůj výkon Skalický. Minulý rok se mu díky skvělý výsledkům podařilo nominovat na Mistrovství světa ve Švýcarsku, kde ale na profesionály nestačil.“ Tam je ta konkurence úplně jiná. Důležitá je v tomto sportu hlavně příprava. Já mám výhodu, že mám hory za barákem, takže na lyže jezdím pořád. Ale když to má člověk do hor daleko, tak je velmi těžké se na skialpinismus připravit, protože se jedná o specifický pohyb. Navíc se kombinuje běh na lyžích a i sjezd, takže je potřeba umět ještě techniku jízdy z kopce,“ vysvětlil desátník.

Poslední závodníci se do cíle dostali až po 5 hodinách. Tam už byly připraveny stupínky pro vítěze. Oceněných bylo 6 kategorií, ke kterým se navíc přidaly ještě speciální ceny:“ Nejstaršímu závodníkovi, Radomíru Jirkovi, který je ročník 68. Pak to bylo největšímu bojovníkovi Miroslavu Pospíchalovi, který stál na skialpech vůbec poprvé v pondělí tento týden, takže byl úplný nováček. Nakonec jsme ještě ocenili Josefa Zlámala, kterému jeho žena začala v průběhu závodů rodit a on i přesto závod dokončil a až potom odjel do porodnice,“ doplnil informace o vítězích hlavní organizátor.

Ceny v podobě pohárů, diplomů a různých sportovních drobností přijel předat i velitel 15. ženijního pluku plukovník Jiří Tršo:“ Velice oceňuji skvělou práci organizátorů celého přeboru a musím opravdu pogratulovat všem účastníkům ke skvělým výkonům.“

Výsledky:

Kategorie muži do 30 let:

1. Místo – Pavel Skalický, 6624 Olomouc

Kategorie muži do 40 let:

1. Místo – Matěj Picka, 7935 Jince

Kategorie muži nad 40 let:

1. Místo – Jan Rada, 5512 Stará Boleslav

Kategorie muži open:

1. Místo – Radoslav Groh, HS-ŠM

Kategorie ženy:

1. Místo - Doležalová Ivana, 5153 Přáslavice

Kategorie ženy open:

1. Místo – Pikorová Helena, SK-BB

Zuzana Králová